Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о коронавирусе в связи с тем, что в клубе заболели Лионель Месси и еще три футболиста.

«Стараемся принимать все возможные меры, чтобы избежать проблем. Но мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается.

Мы должны быть максимально осторожными, принять все возможные меры предосторожности, чтобы продолжать играть и защитить всех.

Здоровье – это то, чего я желаю в 2022 году всей семье «ПСЖ» и вообще всем. Когда ты в «Пари Сен-Жермен», ты должен побеждать. Но есть вещи поважнее побед. Да, мы знаем, чего должны добиться, но главное – жить полноценной жизнью и быть здоровыми», – сказал аргентинец. (sports.ru)