В сети кинотеатров «CinemaPlus» проходит показ американского научно- фантастического боевика « Матрица: Воскрешение» с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс, сообщает #».

Также в картине снялись Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис.

Фильм является четвертой частью культовой меиафраншизы, созданной в жанре киберпанк.

Режиссер Лана Вачовски.

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и чудесную историю, которая нашла во мне отклик. Это единственная причина, почему я взялся за проект. Потрясающе, что появилась возможность вновь поработать с Ланой. Мне кажется, в этой истории есть что-то значимое, и мы можем получить в ней пищу для размышления», — рассказывает Киану Ривз.

Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии, и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.