В сети кинотеатров «CinemaPlus» проходит показ американского научно-
Также в картине снялись Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис.
Фильм является четвертой частью культовой меиафраншизы, созданной в жанре киберпанк.
Режиссер Лана Вачовски.
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и чудесную историю, которая нашла во мне отклик. Это единственная причина, почему я взялся за проект. Потрясающе, что появилась возможность вновь поработать с Ланой. Мне кажется, в этой истории есть что-то значимое, и мы можем получить в ней пищу для размышления», — рассказывает Киану Ривз.
Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии, и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.