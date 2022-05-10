Американский предприниматель Илон Маск вернет бывшему президенту США Дональду Трампу аккаунт в Twitter, передает CNBC.

«Постоянные блокировки должны быть невероятно редкими и относиться к аккаунтам ботов, мошенников и спамеров <…>. Думаю, было неправильно блокировать Дональда Трампа», — сказал он.

Сам Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter несмотря на покупку платформы Маском.

Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа после штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года. В компании сочли, что его заявления могут спровоцировать новые беспорядки, подобные тем что произошли 6 января на Капитолийском холме.