Марк Эспер представит Дональду Трампу варианты вывода войск из Германии

Министр обороны США Марк Эспер в понедельник представит президенту Дональду Трампу ряд вариантов вывода тысяч американских военнослужащих из Германии, многие из которых будут переброшены в Восточную Европу, заявили в субботу в Пентагоне, информирует Голос Америки.

«Министр Эспер встретился с президентом Трампом в среду, чтобы обсудить наше присутствие в Европе, – заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, – В понедельник министр проинформирует президента в Белом доме о вариантах размещения наших сил в Германии».

По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, план предусматривает сокращение постоянного присутствия американских войск в Германии на 9500 человек до 25 000 военнослужащих. По словам собеседников AFP, некоторых из этих 9500 военных вернутся в США, а другие будут переведены в страны бывшего Восточного блока. Источники рассказали об этом на условиях анонимности.

Эти изменения, по словам представителей Пентагона, послужат в качестве однозначного предупреждения российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции в очередной раз были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.

Собеседники агентства не уточнили, в какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные, сейчас находящиеся в Германии, однако президент Дональд Трамп, встречаясь в среду с президентом Польши Анджеем Дудой, заявил, что американские военнослужащие будут переведены именно в Польшу.

По словам источников, часть военных будут постоянно находиться на базах, однако большинство военнослужащих будут перемещаться по территории страны.