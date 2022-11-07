Назначен новый главный редактор проармянского российского новостного агентства «Regnum».

Как сообщает ТАСС, главным редактором информационного агентства «Regnum» назначена известная российская журналистка и правозащитница Марина Ахмедова.

Ахмедова является членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Российской Федерации. Ранее она была заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт».

Отметим, что информационное агентство «Regnum» прекратило вещание 2 ноября в связи со сменой руководства в компании после того, как стало известно об увольнении главного редактора Модеста Колерова.