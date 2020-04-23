Маленький учебник как отражение большой оккупационной политики

Очередная неприятная находка как прямое следствие преступных действий Кремля против соседних государств — в Эстонии в школьном пособии обнаружили «российский Крым».

В учебнике английского языка для учеников 7-х классов эстонских школ «I love English 7» есть карта Европы, на которой полуостров Крым показан частью Российской Федерации. В конце прошлой недели информация об этом поступила в Министерство образования и науки, сообщает таллиннский портал ERR.ee. Причем обнаружили это несоответствие представители украинской диаспоры Эстонии.

«Конгресс украинцев Эстонии выражает обеспокоенность ситуацией, когда ученикам эстонских школ представляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства. Конгресс обращается в Министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев. Надеемся, что этот факт является исключительным», — говорится в письме, которое глава конгресса Вира Конык отправила на имя министра образования и науки Майлис Репс.

В беседе с ERR Вира Конык рассказала, что она сама узнала об инциденте после обращения представительницы украинской общины, сын которой учится по этому учебнику. «По ее словам, сына очень возмутил данный факт, — рассказывает Вира Конык. — Мы тоже были очень удивлены этой ситуацией, так как Эстония является давним и надежным партнером Украины и постоянно это подтверждает, поддерживая ее на международной арене. Эстония всегда заявляла и заявляет о поддержке территориальной целостности Украины и не признает аннексии Крыма».

Министерство образования отнеслось к ситуации со всей серьезностью, и уже скоро нашелся директор издательства Studium Ааво Кенник, выпустившего в 2018 году эти самые учебники. Он сожалеет об инциденте, но уверяет, что речь идет о досадном недоразумении без злого умысла. «С нашей стороны действительно была допущена ошибка. Напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. Поскольку в данном случае речь идет об учебнике по языку, то содержанию карты — ни в географическом, ни в политическом смысле — мы значения не придали. Так эта ошибка сюда и закралась. Но до сих пор, в течение практически двух учебных лет, нам никто об этом не сообщал», — рассказал Кенник.

Издательство уже принесло свои извинения. Оно собиралось отправить тем, кто получил эти учебники, новые страницы — взамен тех, на которых были допущены ошибки. «Однако Министерство образования просит нас провести полную замену учебников», — отмечает Ааво Кенник.

Канцлер этого ведомства Март Лайдметс связался с издательством и заявил, что, несмотря на извинения и внесенные на сайте Studium поправки, министерство по-прежнему обеспокоено тем, что школах Эстонии остаются учебники с этой ошибкой. «Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова», — объяснил канцлер.

Сейчас издательство взвешивает все обстоятельства и скорее всего заменит пособия. «Насколько это затратно? Скажу так, что для нас это довольно дорого. Мы — та фирма, которая не просила у государства помощи в связи с вызванным коронавирусом кризисом. Напечатать новые учебники — думаю, что это обойдется в 10-20 тысяч евро», — говорит Кенник.

По его словам, этим учебником пользуются свыше 200 школ по всей Эстонии.

Кстати, такая реакция балтийского государства вовсе неудивительна. Очевидно, как одна из постсоветских стран, испытывающих постоянную угрозу от соседства с Россией при ныне правящем в ней режиме, Эстония особенным образом ощущает то, что испытывает Украина в связи с оккупацией части своих территорий.

Вот и министр иностранных дел Эстонии, бывший министр обороны Урмас Рейнсалу провел во вторник видеомост с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и заявил, что Россия так и не предприняла реальных шагов для мирного разрешения конфликта на востоке Украины и использует в нынешнее сложное время каждую возможность для дестабилизации Украины.

По словам главы эстонского МИДа, Украина особенно нуждается в нынешней ситуации в однозначной и ясной поддержке со стороны ЕС.

«Санкции в отношении России должны сохраняться. Наша общая борьба с коронавирусом не означает, что мы должны закрывать глаза на грубые нарушения международного права. Очередной шаг России по подрыву территориальной целостности Украины — строительство железнодорожного сообщения по Крымскому мосту — требует от Европейского Союза конкретной реакции», — сказал эстонский министр.

«Вызывает серьезное беспокойство ситуация в Донбассе, где большая доля населения — пожилые люди, находящиеся в группе риска по коронавирусу. Перемирие в Донбассе не соблюдается. Под предлогом вируса управляемые Россией сепаратисты не впускают в Донбасс миссию ОБСЕ, наблюдателей из агентств ООН и Красного креста. Существуют большие сложности с доставкой в регион гуманитарной помощи», — сказал Рейнсалу.

Он также отметил, что Эстония в Совбезе ООН также держит украинский вопрос в фокусе внимания и организовала в прошлом месяце неофициальную встречу, темой которой было ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, передает Delfi.

Это абсолютно верное направление внешней политики. Потому, что если не проявлять продержки друг другу перед лицом российской угрозы, Кремль так и будет разделываться со своими соседями поодиночке.