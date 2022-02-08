Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан прибыли в Украину. Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с президентом Украины, и министра Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину!» – написал он.