Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совместном брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Италии Марио Драги, президента Румынии Клауса Йоханниса и канцлера Германии Олафа Шольца.

Макрон отметил героизм украинского народа перед лицом российской агрессии, который вызывает восхищение, уважение и поддержку Европы. По его словам, на украинской земле решается судьба европейской безопасности.

Макрон отметил, что Франция усилит военную поддержку Украины, и напомнил о передаче партий САУ Caesar, которые позволят украинским воинам эффективнее защищаться от российской армии.

«В ближайшие недели мы готовы принять решение о поставках дополнительных систем Caesar», — подчеркнул он.

Французский президент пообещал передать Украине шесть таких систем, пишет Le Figaro.

Как сообщал УНИАН, весной Франция передала Украине 155-мм самоходные артустановки типа Caesar и противотанковые ракетные комплексы Milan.

30 мая министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна передаст Украине еще одну партию Caesar.

Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.