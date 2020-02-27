Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса еще впереди и ей необходимо противостоять, цитирует РИА «Новости».

Такое заявление политик сделал после того, как посетил парижскую больницу, где скончался один из заразившихся коронавирусом французов. После этого Макрон объявил о кризисе.

«Грядет эпидемия… Наш долг — противостоять ей», — сказал он.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились в мире 82 206 человек. При этом смогли выздороветь 21 973 человека, а скончались — 2 804 человека.