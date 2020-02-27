Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса еще впереди и ей необходимо противостоять, цитирует РИА «Новости».

Такое заявление политик сделал после того, как посетил парижскую больницу, где скончался один из заразившихся коронавирусом французов. После этого Макрон объявил о кризисе.

«Грядет эпидемия… Наш долг — противостоять ей», — сказал он.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились в мире 82 206 человек. При этом смогли выздороветь 21 973 человека, а скончались — 2 804 человека.

| 2020-02-27T15:09:12+00:00 27 февраля 2020, 17:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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