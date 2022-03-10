Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.

Как передает #, об этом сказал он журналистам перед началом саммита лидеров ЕС в Версале.

«Это будет обсуждаться сегодня вечером. Как вы знаете, три страны – Украина, Молдова и Грузия — подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам… Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС) стране, где сегодня ведется война? Я не думаю», — отметил французский лидер.