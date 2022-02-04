Лидеры Франции и Германии в ближайшее время посетят Москву и Киев, чтобы обсудить с руководством России и Украины последнее обострение российско-украинского конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву в понедельник, 7 февраля. Запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит подтвердили как Елисейский дворец, так и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвавший его «очень важным». 8 февраля Макрон приедет в Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Москву 15 февраля. До этого он побывает с визитом в Вашингтоне, а также посетит Киев. Это первая крупная зарубежная поездка канцлера после его вступления в должность в конце прошлого года.

Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого «нормандского формата», в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.