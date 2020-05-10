Макгрегор уговаривает Диаса подраться с ним

Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор уговаривает бойца смешанных единоборств (ММА) Нэйта Диаса подраться с ним. Об этом сообщает BJ Penn.

Возможное противостояние между бойцами может стать третьим. Напомним, что в первом Диас задушил Конора, а во втором ирландец судейским решением взял реванш.

«Закрой глаза и подпиши контракт!» — написал Макгрегор своему оппоненту.

Напомним, что ирландец в своем последнем бою победил Дональда Серроне по прозвищу «ковбой».