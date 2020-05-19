Макгрегор хочет добиться реванша с Мейвезером

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор намерен провести повторный поединок с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, передает «Чемпионат».

«Если оглянуться назад, то нельзя не признать: это был прекрасный бой. Ранние раунды остались за мной, да и в поздних, когда мои ноги ослабли, я все равно обгонял Флойда. Знаете, я получил кредит доверия от многих известных боксеров, и за это я им очень благодарен.

Да, я вдохновлен на вторую часть противостояния», — написал ирландец у себя в Instagram.

Стоит отметить, что первый супербой состоялся в августе 2017 года и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в концовке встречи.