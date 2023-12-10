Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился на предложение провести встречу «высокого уровня» с властями Гайаны по поводу ситуации вокруг провинции Эссекибо, сообщил МИД страны. Провести переговоры ему предложили Бразилия и Сент-Винсент и Гренадины.

В ведомстве рассказали, что Мадуро провел телефонные разговоры с бразильским президентом Лулой да Силвой и премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. «В ходе этих бесед было получено предложение провести встречу на высоком уровне с Гайаной, о которой будет объявлено в ближайшие дни, <…> Венесуэла одобряет предложение и готова провести встречу», — говорится в заявлении МИДа.

Бразилия и Сент-Винсент и Гренадины поддерживают территориальные притязания Венесуэлы на провинцию Эссекибо, отметили в ведомстве. При этом во время телефонных разговоров Лула и Гонсалвес сообщили о стремлении сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн «зоной мира». В венесуэльском МИД подчеркнули, что государства выступают против вмешательства в конфликт третьих стран.

Мадуро также провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Генсек пообещал содействовать прямому диалогу между Венесуэлой и Гайаной.