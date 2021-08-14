Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует подписание меморандума о взаимопонимании между властями и оппозицией страны. Об этом по итогам переговоров в Мексике сообщил глава государства на своей странице в Twitter.

«Мы благодарим Мексику и Норвегию за их усилия во имя мира для венесуэльского народа», – написал он.

14 августа представители правительства и оппозиции Венесуэлы провели в Мехико переговоры для преодоления острого политического и экономического кризиса в республике. Так, в ходе встречи стороны признали необходимость гарантировать уважение политических прав, снятие санкций, мирное политическое и социальное сосуществование, отказ от насилия, а также защиту экономики и возможность участия в выборах.