Мадуро: Колумбия и США пожалеют, если предпримут шаги против политиков Венесуэлы

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия продолжит оказывать помощь Венесуэле, в том числе по борьбе с коронавирусом, уже доставлена первая партия тест-систем для диагностики нового заболевания.
«На этой неделе прибыли три борта, один — из России. Кроме того, в ближайшие дни из России по указанию Владимира Путина прибудет военный самолет с оборудованием», — сказал президент Венесуэлы в ходе телефонного выступления, опубликованного в эфире телеканала VTV.
По словам Мадуро, в ближайшие часы в Венесуэлу прибудет еще миллион тестов на коронавирус, а поставки медоборудования будут продолжаться всю неделю.
«Президент Путин через посла страны направил мне вчера вечером сообщение, в котором заверил в стратегической интегральной поддержке во всех областях», — добавил он.(РИА Новости)
| 2020-03-29T09:26:44+00:00 29 марта 2020, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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