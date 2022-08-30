Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не держится за пост главы государства и у него нет цели сохранить власть. Об этом он сказал в рамках совещания по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений.

По его мнению, он не отказался вносить в обновленную Конституцию предложение по отмене прямых выборов главы государства, потому что его бы сразу начали обвинять в страхе перед народом и попытке сохранить свое кресло.

«Начали бы обвинять, что соберу своих и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели. Нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства. Не главная у меня задача сохранить власть, как они говорят. Совсем такой нет проблемы. Больше это вас должно волновать», — пояснил президент Беларуси.