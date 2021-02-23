Луис Суарес: «Конечно, скучаю по Месси. Возможно, он по мне тоже»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал об отношениях с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Конечно, я скучаю по нему. Безотносительно него как игрока, которого все знают, он Лео, мой друг, которого мне не хватает. Наших повседневных разговоров – не только о футболе, но и о жизни.

Наши дети, которые играли вместе и отлично ладили, они тоже скучают друг по другу. Мы все знали, что нас ждет эта перемена, и в силу нашего возраста должны были к этому подготовиться.

Возможно, Лео скучает по своему другу каждый день. В любом случае, по мне точно не скучает тренер (Роналд Куман), потому что он сказал, что был рад моему решению уйти, – сказал Суарес в интервью, опубликованном в печатной версии France Football. (gazeta.ru)