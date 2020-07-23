Луческу возглавил киевское «Динамо»

Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское «Динамо».

О назначении сообщает украинская Tribuna.com, ссылаясь на сайт клуба.

Детали контракта, заключенного «Динамо» с Луческу, не уточняются.

Ранее пост занимал Алексей Михайличенко. Он был отправлен в отставку вместе с тренерским штабом после окончания сезона, в ходе которого команда выиграла Кубок Украины и заняла 2-е место в чемпионате страны.

Луческу работал в донецком «Шахтере», основном конкуренте «Динамо» в постсоветский период, с 2004 по 2016 год.