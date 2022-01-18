Великобритания поставит Украине вооружения для защиты от России. «Мы решили предоставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы вооружений», — заявил в Палате общин британского парламента в понедельник, 17 января, министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес.

Он указал на «все более угрожающее поведение России». На начальном этапе небольшое число британских военных проведут инструктаж по применению вооружений, а затем вернутся в Великобританию, сообщил Уоллес. Он подчеркнул, что эти вооружения «не являются стратегическим оружием и не представляют собой угрозу для России», а «предназначены для использования в целях самообороны».

Одновременно Бен Уоллес сообщил, что приглашает своего российского коллегу Сергея Шойгу в ближайшие недели посетить Лондон, чтобы обсудить кризис. (DW)