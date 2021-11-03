«Ливерпуль» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал уверенную победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:0.

На 13-й минуте счет в матче открыл нападающий английского клуба Диого Жота. Форвард Садио Мане увеличил преимущество своей команды.

На 36-й минуте защитник «Атлетико» получил красную карточку, сообщает «Газета.Ru».

Таким образом, «Ливерпуль» одержал победу во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне и занимает первую строчку, набрав 12 очков. «Атлетико» располагается на третьей позиции, имея в активе четыре очка.