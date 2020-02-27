Лидер проиранской группировки в Ираке попал в список глобальных террористов

Соединенные Штаты в среду внесли в свой «черный список» одного из лидеров шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» в качестве наказания за атаки на американских военнослужащих в Ираке. Об этом в среду журналистам сообщил Натан Сэйлз, координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом.

Госдепартамент внес Ахмада аль-Хамидави, генерального секретаря «Катаиб Хезболлы» в список глобальных террористов особой категории. «Катаиб Хезболла» — поддерживаемая Ираном группировка, действующая в Ираке и Сирии. Вашингтон признал ее террористической организацией в 2009 году.

«Группировка “Катаиб Хезболла” продолжает представлять угрозу американским силам в Ираке. Мы усиливаем давление, которое оказывалось на эту группировку в течение десяти лет», — заявил Натан Сэйлс. (Голос Америки)

| 2020-02-27T15:05:57+00:00 27 февраля 2020, 17:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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