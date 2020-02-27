Лидер проиранской группировки в Ираке попал в список глобальных террористов

Соединенные Штаты в среду внесли в свой «черный список» одного из лидеров шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» в качестве наказания за атаки на американских военнослужащих в Ираке. Об этом в среду журналистам сообщил Натан Сэйлз, координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом.

Госдепартамент внес Ахмада аль-Хамидави, генерального секретаря «Катаиб Хезболлы» в список глобальных террористов особой категории. «Катаиб Хезболла» — поддерживаемая Ираном группировка, действующая в Ираке и Сирии. Вашингтон признал ее террористической организацией в 2009 году.

«Группировка “Катаиб Хезболла” продолжает представлять угрозу американским силам в Ираке. Мы усиливаем давление, которое оказывалось на эту группировку в течение десяти лет», — заявил Натан Сэйлс. (Голос Америки)