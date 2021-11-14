Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюремной больнице, серьезно ухудшилось. Об этом 13 ноября в Facebook заявила его возлюбленная, нардеп Елизавета Ясько.

По ее словам, в тюрьму, где находится политик, пригнали реанимобиль. «Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать», — сообщила она.

Личный врач Саакашвили находится рядом со своим пациентом, отметила Ясько и привела его слова: «Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет».

Напомним, 8 ноября голодающий Саакашвили был перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси. Эти действия проводились без согласования с родственниками и адвокатами.

Накануне Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу. Власти Грузии говорят, что после прекращения голодовки политика вернут в тюрьму. (korrespondent.net)