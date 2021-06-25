На террасе галереи Art Tower в Ичеришехер состоялось очередное мероприятие в рамках музыкального фестиваля «Симург». Программа культурного вечера выдалась ностальгической и теплой – весь вечер для гостей звучали скрипка, тар, пианино. Музыканты исполняли всеми любимые народные композиции и популярные произведения, которые не оставили равнодушным ни одного зрителя. Среди гостей были известные деятели культуры, дипломаты, артисты и художники.

«В этом году фестиваль впервые проходит в таком расширенном формате. Помимо тематических культурных вечеров мы запланировали множество мероприятий, — музыкальные лекции, выставки, мастер-классы, однако основная цель фестиваля – поиск талантливых детей и подростков по всему Азербайджану», — рассказывает # автор и руководитель фестиваля Саида Таги-заде.

По ее словам, уже в июле представители фестиваля отправятся в первый тур по регионам. Кастинги запланированы в Габале, Гяндже и Ленкорани, куда съедутся дети и из других городов.

«Будем искать самородков по самым различным направлениям – ханенде, музыкантов, вокалистов. Самые талантливые школьники будут приглашены в Баку, где с ними будут заниматься педагоги, причем не только местные, но и приглашенные – из России и Грузии. Мы сотрудничаем с министерством культуры и министерством образования, поэтому для этих детей предусмотрены стипендии и прочие привилегии», — рассказала Таги-заде.

По ее словам, мастер – классы с отобранными в регионах учениками начнутся уже осенью. А пока – фестиваль будет радовать бакинцев различными мероприятиями и вечерами.

Среди ближайших – культурный вечер, посвященный кино, который также пройдет на террасе Art Tower. В программе будет звучать музыка из азербайджанских и зарубежных фильмов.

«В этом году фестиваль «Симург» проходит с особым размахом. Запланировано большое количество мероприятий, и мы рады быть в числе партнеров этого замечательного культурно – образовательного праздника»,- подчеркивает в беседе с корреспондентом # руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Он напомнил, что в настоящий момент Arts Council Azerbaijan, помимо фестиваля «Симург», также задействован в Baku Street Photo Festival (BSPF), организованным YARAT и Art Fest Nizami, который был придуман непосредственно командой Arts Council Azerbaijan.