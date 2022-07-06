Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обнародование фрагментов телефонных переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Газета.Ру.

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», — сказал он.

Также Лавров подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и Германии, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.

Ранее на телеканале France 2 состоялась премьера документальной ленты «Президент, Европа и война» («Un président, lʼEurope et la guerre»), в которой рассказывается о внешней политике администрации Эммануэля Макрона и его переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

В ноябре 2021 года МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ по «нормандскому формату». Тогда утверждалось, что это этот шаг поможет избежать искажений позиции Москвы относительно «нормандской» встречи министров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «нетрадиционно лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий».