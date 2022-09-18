Ситуация на границе Кыргызстан и Таджикистана, на которой с 14 сентября происходили боестолкновения между военнослужащими двух стран, остается напряженной.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба (ПС) кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

«Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области (Кыргызстан) продолжает оставаться напряженной», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночь с 17 на 18 сентября прошла «спокойно, без происшествий». Подразделения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы, «несут службу в усиленном режиме». «Руководством страны принимаются все меры по стабилизации обстановки, пресечению попыток эскалации и провокаций конфликтов и решению возникающих вопросов мирным путем», — подчеркивается в сообщении.

По информации кыргызской стороны, утром в пятницу со стороны Таджикистана начался обстрел кыргызских пограничных отрядов в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер и Орто-Боз, а также нескольких погранзастав в Баткенской и Ошской областях. Ударам из РСЗО подвергся областной центр Баткен и его аэропорт. Бишкек объявил о 24 погибших и 129 пострадавших в ходе столкновений жителях республики, в том числе гражданских лиц.

Ситуация на границе двух государств обострилась 14 сентября. По утверждению кыргызской стороны, таджикские пограничники в среду проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Кыргызстана и и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. К вечеру перестрелки прекратились. Кыргызская сторона сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.