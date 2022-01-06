Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев заявил, что кыргызские войска в случае отправки в Казахстан в составе ОДКБ не будут противостоять митингующим. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Военнослужащие Кыргызской Республики в соответствии с Уставом ОДКБ будут направлены в Республику Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности», — сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, кыргызстанские миротворцы будут задействованы только для обеспечения охраны объектов стратегического значения, ни в каких действиях против митингующих они участвовать не будут.