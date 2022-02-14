Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скоординировал с госсекретарем США Энтони Блинкеном усилия для защиты страны, стороны также обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии», — написал Кулеба в Twitter.