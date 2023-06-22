Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может получить американские танки Abrams к следующему контрнаступлению ВСУ. Заявление было сделано министром в эфире единого информационного марафона.

«В Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется», — подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что Вашингтон уже поставляет Киеву бронемашины Bradley, а вопрос принятия решения о поставках танков Abrams «находится в процессе».

«Работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений», — подчеркнул Кулеба и отметил, что необходимо думать на «два-три шага вперед». (Газета.Ру)