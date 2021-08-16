У посольства Афганистана в Ташкенте нет информации о том, что афганский экс-президент Ашраф Гани находится в Узбекистане, сообщил РИА Новости в понедельник представитель дипмиссии.
Ранее Гани заявил, что покинул Афганистан, чтобы предотвратить кровопролитие.
Самолет с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, говорится в заявлении МИД республики.
«Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны», — отмечается в документе.
Президента Афганистана Ашрафа Гани в Казахстане нет, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.»Его нет в Казахстане», — сказал Смадияров по телефону.
Ранее New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе сообщила, что Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками. Позднее личный охранник президента Афганистана подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент.