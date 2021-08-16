«Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны», — отмечается в документе.

Президента Афганистана Ашрафа Гани в Казахстане нет, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.»Его нет в Казахстане», — сказал Смадияров по телефону.