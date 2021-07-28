Любителей дискуссий и творческих встреч ждут новые мероприятия в Баку.

Как сообщает #, 29 июля в Музее «Живопись Азербайджана ХХ-ХХI веков» в рамках проекта «Артхроника» состоится встреча заслуженного художника Азербайджана, куратора Сабины Шихлинской с психологом Вафой Асадовой.

Как рассказали # организаторы встречи, тема интерактивной лекции под названием «Как попасть на остров, который только для тебя?» будет посвящена трудным жизненным ситуациям и тому, как они отражаются на человеке.

Также психолог и художник помогут участникам мероприятия разобраться, какие психологические механизмы помогают преодолевать кризисы, и как это все выражается в искусстве. Дискуссия будет проходить на русском языке, участие – бесплатное.

В столице Азербайджана продолжается Бакинский Фестиваль Стрит Фотографии. На этот раз почитатели искусства фотографии приглашены организаторами на персональную выставку молодого фотографа Турал Рахманлы. Экспозиция под названием «На моем пути» включает в себя кадры, снятые автором в разных странах — Турции, Украине и в Азербайджане. Автор предлагает зрителям взглянуть на проблемы и различные жизненные ситуации сквозь призму своеобразной красоты и эстетики. Открытие выставки состоится 31 июля в галерее Nur Art House в Ичери шехер. Куратором выставки является Халид Зейналов. Вход на выставку – свободный для всех желающих.

Поклонники историка, гида и популярного блогера Фуада Ахундова получат возможность послушать своего любимого рассказчика на мероприятии, которое состоится сегодня, 28 июля в Русском доме в Баку.

Как сообщили # организаторы мероприятия, в рамках проходящей в Баку выставки аэрофотографа Корвина-Кербера, Фуад Ахундов прочитает лекцию на тему «Уникальное аэро-фотонаследие Баку двух мировых воин». В ходе встречи гости также смогут задать вопросы Фуаду Ахундову.

Интересное мероприятие предлагает посетить бакинцам Музей ковра.

По многочисленным просьбам желающих принять участие в торжественной церемонии срезки ковра со станка, музей принял решение пригласить всех желающих на данное мероприятие, которое состоится 30 июля в 16.00.

В музее будет срезан со станка только что законченный карабахский ковер «Ханлыг». «Церемония пройдет с соблюдением древних обычаев, сопровождающих этот этап работы над ковром. Зарегистрироваться для участия можно по следующей ссылке до 13:00 30 июля: https://forms.gle/F2MqbKVZRSCWmbXD9», — сообщили # в музее.

В связи с правилами карантина в мероприятии смогут принять участие только первые 10 человек, которые пройдут регистрацию.