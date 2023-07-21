Стихийные свалки продолжают оставаться проблемой для нашей страны. Стоит только выехать за город и во многих местах вдоль дорог можно увидеть горы мусора. Пустые пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, бытовые и строительные отходы. Нередко залежи мусора можно встретить в лесах и на пляжах, а это антисанитария и вред для окружающей среды.

Решать проблему нужно комплексно, в том числе снижать объемы мусора, сокращая там, где возможно, использование предметов, рассчитанных на одноразовое потребление. Простой пример – матерчатая сумка вместо полиэтиленового пакета. Также необходимо большее число урн и контейнеров для мусора. Безусловно, нужно штрафовать нарушителей, но это не так просто.

Какие структуры должны нести ответственность за замусоренную территорию? В последнее время в стране проводятся мероприятия по обеспечению норм санитарно-гигиенического режима. В результате, МВД активно взялось за муниципалитеты, на территории которых обнаружены мусорные свалки. Был выявлен ряд фактов несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов. В итоге в Губинском, Кюрдамирском, Саатлинском, Исмайылинском районах были оштрафованы председатели сельских муниципалитетов.

Член Коллегии адвокатов, преподаватель административного права в Университете ADA Эльдар Меджидов заявил в беседе с #, что все имеющиеся штрафы предусмотрены в Кодексе об административных проступках, и в нем в частности есть статья 244, которая предусматривает наказание за загрязнение земель и лесного фонда.

По его словам, если свалка не стихийная, а организована с требованиями законодательства, но муниципалитет не обеспечил правильную утилизацию мусора, то есть все основания для того, чтобы его оштрафовать на основании статьи 271 Кодекса об административных проступках. Например, иногда мусор сжигают прямо на месте вместо того, чтобы вывезти на соответствующую территорию.

Что касается несанкционированных свалок, то штрафовать в первую очередь нужно тех, кто их устраивает, а не перекладывать проблему на других.

«На мой взгляд, не совсем верный подход считать, что если несанкционированная свалка находится на территории муниципалитета, то тот был обязан предотвратить эту проблему. А раз не предотвратил – значит, виноват, и его надо оштрафовать. Если, скажем, муниципалитет сам организовал такую свалку и мусор из мусорных баков свозят туда, вместо того, чтобы отвозить его на мусорный полигон, в места по переработке мусора, тогда, конечно, тут вина муниципалитета. Или если мусор выбрасывают структуры, подчиняющиеся муниципалитетам, то ответственность должны нести муниципалитеты. А вот если несанкционированную свалку устроили граждане или какие-то строительные фирмы, то сложно однозначно говорить о вине муниципалитета», – сказал он.

По словам Меджидова, эти структуры сейчас не имеют много полномочий. Да, их сотрудники могут один — два раза убрать такой мусор, но, бывает, что мусорить все равно продолжают.

«Тогда муниципалитет должен обратиться в органы, которые привлекут к ответственности нарушителей, например, строительные компании, которые вывозят отходы на стихийные свалки. Муниципалитету следует проделать определенную работу, скажем, установить номера машин, с которых выбрасывается мусор и сообщить их в нужные инстанции. На этом его функции ограничиваются. Отмечу, что муниципалитет должен отчитываться о своей работе, прежде всего, перед гражданами. Это избираемый гражданами орган, который переназначается каждые пять лет, и если на территории муниципалитета возникла стихийная свалка, граждане имеют полное право спрашивать именно с него. Если муниципальный орган никак не реагирует на эти обращения, значит, у него нет связи с гражданами, которые его избирают и он им не подотчетен по факту. Его мало волнует их мнение. И это по идее должно возмутить граждан и побудить их жаловаться в органы юстиции, подавать в суд за бездействие, может быть после этого ситуация изменится к лучшему», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в последние годы много говорят о довольно плачевном состоянии наших муниципалитетов – нет денег и ресурсов, и это действительно так.

«По сути, все отечественные муниципалитеты являются банкротами, но чтобы решать озвученные мной задачи какого-то особого финансирования не надо. Достаточно выделить несколько человек для наблюдения в зоне стихийной свалки, чтобы зафиксировать нарушителей, желательно сфотографировать или снять видео, написать обращение. Муниципалитет может быть виноват, если не информирует соответствующие органы. А если он проинформировал, но данные органы бездействуют, то вопросы уже к ним. Что касается пляжей и лесов, надо разбираться в чьем ведении – муниципалитета, органов местной исполнительной власти или министерства экологии и природных ресурсов, и именно эта структура должна отвечать за их состояние».