Многие из нас становились свидетелями того, как из окон машин на дорогу летели пустые пластиковые бутылки и пакеты, алюминиевые банки, пустые пачки из-под сигарет и т.д. Их бросают как водители, так и пассажиры. Такие действия, безусловно, приводят к загрязнению окружающей среды. Кроме того, летящий из автомобиля мусор иногда может стать причиной ДТП. Дворники же, убирая его, рискуют быть сбитыми. А за городом вдоль дорог нередко можно увидеть свалки, способные испортить самый красивый пейзаж.

В нашей стране за выбрасывание мусора из окон автомобиля согласно статье 327.1 Кодекса об административных нарушениях АР предусмотрен штраф в размере 40 манатов, но мало кого это останавливает. Многие говорят о том, что, значит, нужно ужесточать наказание и сделать все возможное, чтобы оно стало неотвратимым.

В России решили за дорожных нарушителей взяться всерьез. С 11 января там вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым камеры видеофиксации начнут выписывать штрафы автомобилистам за выброшенный из машины мусор. Закон о штрафах за сброс мусора из автомобиля вне специальных площадок был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2022 года.

Россияне, которые выбрасывают мусор из машины, мотоцикла или прицепа в неположенных местах, будут штрафоваться на 10–15 тыс. руб. (порядка 248- 370 манатов). Должностным лицам за это нарушение придется раскошелиться на сумму вдвое выше, а юрлицам — на 30–50 тыс. руб.

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются, причем возможна еще и конфискация автомобиля. Нарушителям на грузовиках может светить штраф до 200 тысяч руб. При помощи этих мер планируется бороться в первую очередь с несанкционированными свалками, крупным мусором. Что касается мелкого мусора, такого как окурки, то пока таким нарушителям, как считают некоторые эксперты, вряд ли что-то угрожает, но, возможно, и до них дойдет очередь. Так может быть и в нашей стране стоит подумать о внедрении подобных мер?

Представитель организации «Устойчивый Кавказ» в Азербайджане Фуад Багиров считает, что без штрафов в таких случаях обойтись невозможно.

«Нередко можно увидеть вдоль трасс мусор. Это ненормальная ситуация. Вообще, в Азербайджане назрела необходимость реформ в сфере управления твердыми бытовыми отходами и нужна соответствующая законодательная база. Такие реформы нужны обществу, население растет, и неграмотный подход к управлению твердыми бытовыми отходами может обернуться печальными для экологии последствиями. Необходимо привлекать к этому различные структуры, в том числе МВД. Возможно, стоит подумать о создании специального отделения полиции, сотрудники которого вычисляли бы тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, в частности, по выброшенным квитанциям, чекам. Должен быть работающий механизм, и штрафы за такое должны быть действительно существенными.

В стране есть проблема несанкционированных свалок. В районах эта проблема очень актуальна. Да и на Абшероне многие, выезжая с дач, выбрасывают мусор куда попало. Нужно определить координаты несанкционированных свалок, установить там мусорные баки и видеокамеры. Всегда можно найти методы, благодаря которым нарушений станет меньше», – сказал он в беседе с #.

По словам Багирова, грамотное управление твердыми бытовыми отходами имеет большое значение.

«В России в последнее время этому уделяется повышенное внимание, проводятся реформы в данном направлении. В частности, с предприятий взимается специальный экологический сбор за не переработанные твердые отходы. Но предпринимается целый комплекс мер, а не одна. В постсоветских странах на сегодняшний день объем переработки твердых бытовых отходов равен в среднем 4-5%. В России в связи с вышеупомянутой реформой планируется довести эту цифру до 80%. Это уже довольно серьезная цифра. И нам необходимо сосредоточиться на минимизации отходов, их переработке. Первые шаги сделаны и в нашей стране: появились контейнеры для двух типов мусора – пищевого и картона, стекла, пластика. Но такие контейнеры есть не везде, и это проблема, которую нужно решить. И необходимо предпринять шаги для того, чтобы все граждане сортировали мусор. Немало тех, у кого нет желания это делать. Для такой категории граждан в некоторых странах предусмотрена опция: они покупают пакеты для мусора определенной фирмы (а стоят такие пакеты довольно дорого), складывают туда весь мусор и кладут его отдельно от остальных. Работники фирмы отсортируют мусор за них», – рассказал эксперт.

Эколог Тельман Зейналов считает, что штрафовать граждан – не выход, и в первую очередь нужно создать гражданам нормальные условия для выброса мусора: «Тут уместно вспомнить практику советского времени, когда во многих местах были пункты приема стеклотары, железа, макулатуры. Таких приемных пунктов сейчас практически нет. И за сдачу тех же пластиковых бутылок граждане хоть что-то, но должны получать. Это мотивирует людей не выбрасывать их где попало, а наоборот, собирать и сдавать. И еще, нужно чтобы везде стояли урны. Необходимо вести и просветительскую работу с населением».