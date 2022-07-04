Официальная Москва прокомментировала события в Каракалпакской Автономной Республике Узбекистана. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это внутренним делом Узбекистана. «События в Каракалпакстане — внутреннее дело Узбекистана», — подчеркнул представитель российского президента. Такова была официальная позиция РФ. Но насколько она соответствует реалиям? Вот тут возникают сомнения.

История вопроса

Начну с того, что в ходе беспорядков в Нукусе были задержаны 516 человек, многие уже отпущены, пострадали 243 человека, 94 из них остаются в больницах. Об этом сообщила нацгвардия Узбекистана. В ходе акций протеста погибли 18 человек. Совершенно очевидно, что нигде и никогда такого рода акции протеста не рождаются спонтанно и случайно. Всегда есть закулисная рука, дергающая за нужные ниточки.

Соответственно, нужно искать ответ на очень простой вопрос — кому это выгодно? Сразу замечу, что это было совершенно невыгодно нынешнему руководству Узбекистана и лично президенту Шавкату Мирзиёеву. Он уже снискал себе авторитет демократичного, открытого и очень успешно проводящего реформы политика. Его рейтинг высок и при нем наблюдается стремительное экономическое развитие Узбекистана.

Кроме того, и это очень важный момент, те поправки в Конституцию Узбекистана, которые стали поводом для провокации с выводом на улицы в Нукусе большого числа людей — это то, что давно обсуждалось в стране. То есть, это вовсе не так, что вчера было озвучено о планах по внесению поправок в Конституцию Узбекистана, а сегодня уже в Нукусе начались массовые акции протеста.

Скажу больше. В соответствии с Законом «О всенародном обсуждении проектов законов» было принято решение Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 24 июня 2022 года о вынесении с 25 июня по 5 июля 2022 года проекта Конституционного закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан» на всенародное обсуждение. Проект Конституционного закона был опубликован в газетах «Халқ сўзи» и «Народное слово» и на электронной платформе «Meningkonstitutsiyam.uz».

Всенародное обсуждение проекта Конституционного закона активно организуется во всех регионах Узбекистана. Членами парламента, а также депутатами местных Кенгашей в областных государственных органах, органах самоуправления граждан, предприятиях, учреждениях и организациях для широкого разъяснения сути и значения Конституционных реформ проведено свыше 2 000 встреч с участием 120 000 граждан. Процесс всенародного обсуждения проекта Конституционного закона широко освещается в средствах массовой информации.

В итоге, на сегодня по проекту Конституционного закона от населения и институтов гражданского общества поступило свыше 57 000 предложений. Результаты анализа показывают, что если в первые дни всенародного обсуждения в день поступало около 700 предложений по проекту Конституционного закона, то на сегодня их количество достигло до 10 000 в день. То есть, все тут было более, чем прозрачно.

И предложения об отмене особого статуса Каракалпакстана тоже были озвучены «снизу», а не «сверху». Говоря конкретнее, их продвигали каракалпакские элиты. А теперь, давайте вспомним, что заявил Шавкат Мирзиёев, выступая в Жокаргы Кенесе в Нукусе. «Я же всегда открыт. Почему вы не позвонили мне и не сказали, что люди недовольны и так далее? Я же тоже человек. Мне тоже важен завтрашний день Каракалпакстана, мир Каракалпакстана», — указал он. И это правда. Это же — ответ на причину случившегося.

Замазать кровью

А причина состоит в том, что все эти события были на руку внешней силе. Какой именно? И тут мы видим, как свою версию происходящего решил выдвинуть президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, в ближайшее время в Центральной Азии может произойти схватка за доминирование в мире между двумя центрами силы: США и Евросоюза с одной стороны и Китая — с другой.

«Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной стороны европейцы, американцы, а с другой стороны — Китай, который сильно помогает Центральной Азии. Выжить, выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились», -утверждал Лукашенко. Как видим, он старается представить все так, будто у России вовсе нет никаких интересов в Центральной Азии. Это — откровенная дезинформация и манипуляция. Которая и дает основания полагать, что все обстоит с точностью до наоборот.

Тем более, что президент РБ стал навязчиво предлагать узбекской стороне свою помощь, проводя параллели с беспорядками в Казахстане. Посредством которых, это уже очевидно, Россия, а президент РБ давно уже выступает в роли рупора РФ, собиралась «замазать кровью» и привязать к себе президента РУ Касым-Жомарта Токаева. Неспроста же в РФ так часто и грубо проталкивался тезис о том, что «Россия спасла Казахстан и потому Токаев нам обязан всем».

Токаев, кстати, очень жестко пресек все эти инсинуации. Причем, не абы где, а на Петербургском международном экономическом форуме. В присутствии президента России Владимира Путина он заявил, что Казахстан никому ничем не обязан за помощь. Действительно, Казахстан – член ОДКБ, может пользоваться общей системой обеспечения безопасности и не быть при этом никому обязанным.

Тогда же Токаев заявил, что его страна не собирается признавать так называемые «народные республики» Донбасса и вообще считает их «квазигосударствами». Что вызвало очень большое недовольство в РФ, которое вылилось в команду «фас» для Тиграна Кеосаяна, сделавшего привычный для себя хамский выпад в адрес РК. Теперь, как видим, пришел черед Узбекистана и глашатаем «месседжей» стал Александр Лукашенко.

«Мы многие факты приводили узбекам, они даже как-то обиделись на меня, когда я на одном из саммитов это сказал. А что произошло вчера? Каракалпакская Республика, около половины Узбекистана, якобы там что-то в Конституции не так отразили (у них конституционный референдум будет), и она поднялась. Нет! Узбекистан начали качать. И сегодня уже начинают заявлять, что там иностранцы приложили свою руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там очень сложная ситуация», — заявил он.

Единственно, в чем он прав — Узбекистан начали качать. Но это делают вовсе не США и ЕС, и не Китай. Это делает Россия. Которой очень важно «замазать кровью» как можно большее число президентов независимых стран. Лукашенко, кстати, ею уже замазан так, что ему не отмыться. Потому он и действовал, действует и будет действовать исключительно под диктовку Кремля.

Что до Узбекистана, то его стремительный экономический рост, а также независимая внешняя политика официального Ташкента очень сильно беспокоят Кремль. У которого, безусловно, есть свои люди во всех странах бывшего СССР, включая Узбекистан. Которым, в нужный момент, дается команда начать раскачивание ситуации в стране под любым формальным поводом.

России не нужен сильный Узбекистан.

Особенно, в нынешних условиях, когда российская экономика слабеет под воздействием западных санкций. Ведь, в таком случае, российские товары не выдерживают конкуренции не только на рынке внешнем, в том числе и на рынках стран-членов ЕАЭС, но и на рынке внутреннем. В итоге, на рынке РФ появится очень много товаров из стран-членов ЕАЭС и ближнего зарубежья, как любят называть бывшие советские республики в Кремле.

А Узбекистан уверенно и грамотно работает в этом направлении. В частности, в 2016–2021 годах общий товарооборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС вырос более чем в 2,5 раза – с 4,5 млрд долл. до 11,6 млрд долл. Собственно, именно поэтому 14 октября и 10 декабря 2021 года на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил активизировать сотрудничество в интересах увеличения взаимной торговли. Но в Кремле, естественно, видят в этих предложениях не возможности для сотрудничества, а угрозы потери собственных позиций. Поэтому была «рука России» и в казахстанских событиях. Потому же она есть и в событиях в Узбекистане.