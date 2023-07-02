Мятеж главаря признанной международной преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще долго будет обсуждаться в российских и мировых СМИ. Обсуждают его, ясное дело, и в Украине. И вполне интересные мысли озвучил в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин может полагаться только на главу Росгвардии Виктора Золотова. «Герой дня сегодня Золотов. Во-первых, Путин принял решение передать ему бронетехнику, я не знаю, может быть, [еще] ядерное оружие. Единственный, на кого он может надеяться против собственной армии», – сказал он. Тут имеет смысл напомнить о том, кто такой этот Виктор Золотов.

Он с 2000-го по 2013 год возглавлял службу безопасности Путина. Затем перешел на службу в систему МВД. В 2013–2014 годах был заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России, в 2014–2016 годах – главнокомандующим этими войсками. В 2016 году на базе внутренних войск в РФ была создана Росгвардия, которую Золотов с тех пор возглавляет. Не раз в СМИ всплывала информация о том, что Путин именно Золотова видит своим преемником.

Но, вернемся к Пионктовскому. Он обратил внимание на то, что после завершения мятежа «Золотов порадовал массой замечательных заявлений», что, в частности, «пролилось бы много крови, но Москву мы бы все равно отстояли». «Слушайте, это говорят люди, которые еще несколько месяцев назад действительно стояли на пороге Киева и говорили, что «возьмут его за три дня». Теперь они бьют себя в грудь пяткой: «Москву бы мы отстояли», – подчеркнул Пионтковский.

Бацман отметила, что бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков говорил ей, что Золотов – «с диагнозом психическим» и «чуть ли не олигофрен». «Ну это было видно, это всем известно, – прокомментировал Пионтковский. – Сегодня Золотов – герой дня, красовался и потрясал всех своими заявлениями. Это показательно, что Путин может положиться теперь только на одного человека. То есть те, кто не олигофрены, уже не спешат особенно вокруг него объединиться».

Не знаю, как насчет утверждений Коржакова и комментариев Пионтковского касательно умственных способностей Золотова, но стоит напомнить, что российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал 25 июня в Facebook список российских подразделений, которые во время попытки военного переворота перешли на сторону ЧВК «Вагнер».

По данным Осечкина, речь идет о таких силовых ведомствах, как минобороны, Федеральная служба безопасности и Федеральная служба войск национальной гвардии. То есть, в том числе и представители структуры, возглавляемой Золотовым. Так что, как видим, проблемы у президента России гораздо более серьезные, чем может показаться на первый взгляд.

Вот и террорист Игорь Стрелков-Гиркин отметился пессимистическими размышлениями о мятеже ЧВК «Вагнер» и напророчил еще один. Как написал Гиркин в Telegram, неделя с момента мятежа Евгения Пригожина дает возможность проанализировать, что будет с Россией в будущем. Он разъярен, что «Вагнер» во время мятежа сбил 6 вертолетов, самолет, а также «минуснул» более 10 российских военнослужащих, но мятежники не наказаны.

«Более того — господин Пригожин свободно перемещается через государственную границу РФ, проживает в Петербурге и власть делает вид, что «так и надо». Никаких отставок лиц, проявивших во время мятежа некомпетентность и трусость — нет близко. Высшие государственные деятели, бежавшие за границу в день мятежа — все на своих местах», — заявил Гиркин.

Он прав. Очень многие из тех, кто сбежал из РФ в день похода «вагнеровцев» на Москву, ныне изображают преданность президенту страны. Они несут ахинею про то, что удалось проявить мужество и «стройность рядов». Плюс, были и те, кто выждал паузу, наблюдая за ходом противостояния, дабы потом действовать строго в рамках известного постулата: вовремя предать- значит предвидеть. Они все, безусловно, легко и просто встанут на сторону новых бунтовщиков. А то, что такие бунтовщики появятся, сомневаться не приходится. Ибо, российская власть уже показала всему миру, насколько она слаба.