Крупнейший банк Испании Santander объявил об остановке обслуживания карт китайской платежной системы Union Pay, выпущенной российскими банками. Банк пошел на этот шаг «в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение банка.

Сотрудник пресс-службы банка сообщил, что это решение было принято «совсем недавно». Его исполнение уже происходит на местах по всей стране

Банкоматы других банков в стране — Euronet, Kutxabank и ING — уже перестали выдавать наличные по российским картам UnionPay. Это касается как карт российских банков, которые находятся под санкциями, так и тех, что не попали под ограничения.

Испания — не единственная страна, где больше не принимают карты системы, которую в России рассматривали в качестве замены ушедшим из страны Visa и MasterCard. Эти карты перестали принимать банкоматы Nosto — единственной в Финляндии сети, работающей с китайской системой. В качестве причины указали тот факт, что россияне стали с помощью этих карт снимать много наличных.