Крупнейший банк Испании Santander объявил об остановке обслуживания карт китайской платежной системы Union Pay, выпущенной российскими банками. Банк пошел на этот шаг «в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение банка.
Сотрудник пресс-службы банка сообщил, что это решение было принято «совсем недавно». Его исполнение уже происходит на местах по всей стране
Банкоматы других банков в стране — Euronet, Kutxabank и ING — уже перестали выдавать наличные по российским картам UnionPay. Это касается как карт российских банков, которые находятся под санкциями, так и тех, что не попали под ограничения.
Испания — не единственная страна, где больше не принимают карты системы, которую в России рассматривали в качестве замены ушедшим из страны Visa и MasterCard. Эти карты перестали принимать банкоматы Nosto — единственной в Финляндии сети, работающей с китайской системой. В качестве причины указали тот факт, что россияне стали с помощью этих карт снимать много наличных.
Обслуживать карты UnionPay из России также прекращают чешские банки. Также фиксируются сбои при приеме карт UnionPay из России в банкоматах сети JCC на Кипре и в болгарском DSK Bank, который объявил, что с 26 октября перестанет обслуживать российские карты. С 3 октября в связи с наплывом бегущих от мобилизации россиян карты UnionPay не принимают в финских банкоматах Nosto.
Те, кто сейчас принимают такие карты, в любой момент могут прекратить это делать. Об этом, например, заявил представитель швейцарской группы Raiffeisen.