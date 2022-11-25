Неизвестный написал на стене Кремля фразу «нет войне», сообщает телеграм-канал Baza. Надпись быстро стерли и поставили охранять стену десяток полицейских и сотрудников ФСО.

Как пишет канал, надпись на кремлевской стене появилась несколько дней назад. После этого около нее усилили охрану: теперь возле стены круглосуточно дежурят три вооруженных автоматами и пистолетами полицейских патруля. По одному у каждой ранее «незащищенной» части стены. Там же стоят ещё несколько сотрудников ФСО.

С момента вторжения России в Украину люди начали выражать антивоенные взгляды через подобные надписи, а также пацифистские наклейки и даже цвета одежды или маникюра.

Люди, размещающие антивоенные надписи, рискуют быть задержанным и оштрафованным по статье о дискредитации российской армии, писала «Русская служба Би-би-си». Россияне наносят фразу «Нет войне» на свои машины и одежду. Так, на жительницу Северодвинска составили протокол о дискредитации военных. Она разместила наклейку «Я/Мы мир, Нет войне» на заднем стекле своего автомобиля. А учительницу из Санкт-Петербурга Екатерину Васильеву задержали за надпись «Нет войне» была на сумке.

Несмотря на риски быть задержанными, люди с антивоенными надписями регулярно появляются на публичных мероприятиях. Например, во время празднования Дня Победы в России задержали 125 человек за различные пацифистские акции, подсчитывал правозащитный проект «ОВД-Инфо». Задерживали, в частности, людей с плакатами «Мой дед воевал против фашизма» или «Он не хотел повторить».

А на прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым задержали пять человек, у некоторых были прикреплены к одежде значки «Нет войне», писал «ОВД-Инфо». Одна из женщин высказалась с критикой в адрес силовиков. (moscowtimes.ru)