США и европейские страны отказались от плана исключить Россию из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в случае ее агрессии против Украины, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные правительственные источники.

По ее сведениям, на Западе сочли, что отключение России от SWIFT повлечет за собой слишком много проблем. В ближайшей перспективе это могло бы привести к дестабилизации финансовых рынков, а в среднесрочной — к созданию альтернативной инфраструктуры платежей, в которой Запад не играл бы доминирующей роли, отмечает газета.

Вместо этого готовятся целенаправленные экономические санкции против крупнейших российских банков, которые могут быть введены в случае эскалации конфликта РФ с Украиной, указывается далее. При этом Германия настаивает на исключениях с целью обеспечения дальнейших платежей за российские поставки газа и нефти, сообщили источники Handelsblatt.

Между тем агентство Reuters, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии, опровергло сообщение Handelsblatt об отказе от опции исключения России из SWIFT. Такое решение пока не принято, заявил собеседник агентства.

О чем говорят эти публикации? Прежде всего о том, что в правящих кругах Запада до сих пор так и не озаботились проблемой выработки единого подхода к потенциальным агрессивным проявлениям со стороны России. Хотя, казалось бы, уже всем должно было стать понятно, что необходимость в такой единой политике назрела давным-давно и актуальности с тех пор не теряла. Тут достаточно вспомнить август 2008-го, весну 2014-го, продолжающуюся с тех пор войну на Донбассе, а в последние месяцы и признаки новой готовящейся агрессии против Украины.

Казалось бы, нет недостатка в публикациях, призванных открыть глаза западным политикам, чтобы они прекратили заигрывать с агрессором. Но, может их много только в постсоветских СМИ, а в ведущих изданиях Запада продолжает превалировать тема «уступчивости как возможности задобрить хищника»? Как можно покончить со всем этим? Или же, как подозревают некоторые эксперты, это уже невозможно, поскольку многие значимые фигуры в европейской и американской политике просто «куплены» путинским режимом? Своим мнением по этому поводу поделились с # иностранные эксперты.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова):

— Сейчас период умиротворения режима Путина. Поэтому больше разговоров о возможных санкциях, чем реальная подготовка санкций. Россию предупреждают. И многим хочется верить, что Россия обратит внимание на эти предупреждения и не развяжет войну.

Ситуация кардинально поменяется, если Россия начнет войну против Украины. Война – это миллионы беженцев. И побегут эти беженцы в Европу, создав странам ЕС множество проблем. К тому же, будет угроза, что после Украины наступит очередь стран Прибалтики.

После этого наступит период уничтожения режима Путина. Нет, ни НАТО, ни отдельные страны не начнут войну с Россией. Будут приняты сверхжёсткие санкции. До полного разрыва экономических отношений. Плюс программа ленд-лиза – оказание Украине военной помощи (оружие и боеприпасы). Цель будет не только помочь Украине, но и свалить правящий режим в России. И скорее всего, смена режима произойдет, так как война не будет популярна в народе, а рейтинг Путина уже и сейчас невысок, а во время войны, после многочисленных жертв, еще упадет.

Это очень пессимистичные сценарии. И я надеюсь, что они не реализуются. И как астероид диаметром 1 км пролетел мимо Земли, так и война нас обойдет. Но чтобы это произошло, Кремль должен увидеть, что Украину не оставляют один на один с возможным агрессором, оказывая ей уже сейчас всестороннюю помощь. В том числе, военную.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Украина):

— Если анализировать поток публикаций на Западе, посвященный ультиматумам Кремля, то общая их тональность негативна к РФ. Достаточно много призывов усилить санкционное давление на РФ или/и оказывать более серьезную поддержку Украине и странам Балтии.

Публикации, призывающие договориться, идут как правило от заангажированных авторов, или своей давней позицией или наличием каких-либо связей с РФ (или просто действительно «купленных»). Понятно, что в Европе таких публикаций больше чем в США, так как экономическое влияние РФ (в том числе теневое) в Европе, особенно в «старой», больше.