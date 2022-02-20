Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на востоке Украины не навредить гражданскому населению и важной инфраструктуре.

«Мы напоминаем всем сторонам, что при проведении военных операций нужно постоянно соблюдать осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению… и гражданским объектам. МККК призывает все стороны не наносить ущерба инфраструктуре, которая необходима для выживания населения», — такое заявление на сайте организации сделал глава делегации МККК на Украине Флоранс Жиллетт .

«Красный крест» указал, что уже как минимум две крупные насосные станции в «ДНР» вышли из строя, на ремонт которых потребуется время.