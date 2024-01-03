В 2024 году в Российской Федерации будет ощущаться острая нехватка рабочей силы в легкой и тяжелой машиностроительной и оборонной отраслях.

Как сообщает #, об этом пишет издание «Комсомольская правда«.

Сообщается, что текстильная промышленность также пострадает от острой нехватки рабочей силы. Но в маркетинге, финансах и юриспруденции будет продолжаться избыток кадров.

По данным издания, в 2024 году в РФ не будет большого потока мигрантов. Потому что для большинства мигрантов нет смысла работать в России, они могут зарабатывать те же деньги у себя на родине. Причиной тому является обесценивание курса рубля.