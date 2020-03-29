Коварный вирус и страдания Кейфбалы Бздыгова

«А кто сказал, что будет легко?»,- философски рассуждал Кейфбала Бздыгов. Так он отреагировал на новость о том, что крупнейший в мире производитель презервативов предупредил о глобальном дефиците, поскольку поставки упали почти на 50%, а его запасы рассчитаны еще на два месяца. Кейфбала был в шоке — все в его голове смешалось. Почти, как в доме Облонских. Совсем недавно еще все было так прогнозируемо. Предсказуемо и даже немного привычно-утомительно. Впереди маячило лето, пляжный сезон, новые знакомства с блондинками, брюнетками, шатенками. С ними можно было поговорить о творчестве раннего Пастернака и поэтике символизма, лежа на широкой кровати в пятизвездочном отеле южного города и попивая что-то освежающее и мобилизующее.

От очевидных последствий слишком оживленной дискуссии Бздыгов привык защищаться, предусмотрительно используя презервативы. Так он поступал всегда, из года в год, из лета в лето. Но, на сей раз все планы нарушил коварный вирус, который не щадил никого. Ежедневно появлялись новости о том, что в той или иной стране мира заразились сотни людей. Это не на шутку встревожило впечатлительного Кейфбалу. Он переехал на виллу, предварительно скупив множество бутылок вина, виски, пива и водки, а также накупив продуктов, в количестве, позволяющем кормить роту солдат на протяжении целого года.

Первая неделя отшельничества прошла относительно весело. Вилла была просторная, что позволяло совершать пробежки. Был там и бассейн, что открывало возможность для плавания. Интернет работал исправно и быстро, позволяя посмотреть все, что до сих пор не было просмотрено. Бздыгов был тот еще киноман. Правда, интересовали его больше фильмы весьма конкретного жанра. И что вы думаете? Привалило ему, как тогда показалось, счастье. В помощь скучающим в период коварного вируса, один известный сайт бесплатно выложил в сеть фильмы для взрослых. Кейфбала, ясное дело, решил со всем этим внимательнейшим образом ознакомиться.

Естественно, что уже вскоре ему стало невмоготу анализировать все увиденное. Захотелось проверить наличие пороха в пороховницах. Но, вот ведь незадача! Коварный вирус пугал! «Раньше мы чего боялись? Того, что на память о романтических вечерах и ночах с девами прекрасными и совершенно разными, получим привет от богини Венеры! А что сейчас? Приходится опасаться еще и коварного вируса! О времена, о нравы! Куда катится мир?»,- сетовал он своему другу, который был шокирован тем, сколь быстро Кейфбала стал моралистом и сколь комфортно он себя в этой роли чувствовал.

Этот друг, также коротавший время в изоляции, признался в том, что в южном городе уже зреет недовольство со стороны тех, кто вынужден воздерживаться от привычного образа жизни по причине запретов, связанных с разгулом коварного вируса. «Такого никогда не было! Чтобы все так встало и застыло! Куда смотрит ООН? Где резолюции в поддержку сибаритов?»,- допытывался он у Бздыгова. Тот лишь смущенно опустил глаза и признал, что все действительно встало и застыло и с этим нужно что-то делать, не дожидаясь дня победы человечества над коварным вирусом.

Но как, образно говоря, утолить любовь к чтению, когда все книжные магазины и библиотеки закрыты?! Как и где проявлять свои таланты галантного ухажера в период, когда всем горожанам запрещено было выходить на улицы?! Ведь, Бздыгов был, скажем так, эстетом-книголюбом. Ему важно было выбрать «книгу» самому, а не пользоваться тем, что осталось на прилавке не купленным. Он мечтал увидеть новинки сезона, которые можно будет листать, и листать, заглядывая между страниц, изнемогая от прочитанного и снова погружаясь в широко раздвинутое издание. Но, все это осталось в прошлом.

«Мир уже никогда не будет прежним»,- грустно поведал Кейфбала другу. На том они и распрощались. И долго еще терзался бы Бздыгов от невозможности выплеснуть эмоции, как позвонила одна из его давних пассий. Эта дама исчезла с его горизонта давно. Она предпочла купаться в лучах любви местного коррупционера, имевшего недвижимость на берегу Средиземного моря. Туда бы она и отправилась, да вот границы закрыли и теперь она, имея все, не имела ничего. Ну как тут не вспомнить о Бздыгове?! Страсть к чтению, желание снова повертеть в руках любимое произведение – все это было так понятно и так обоюдно.

«Не забудь купить презервативы, дорогая! Много. Кто знает, когда человечество победит коварный вирус? Да и вообще, дефицит бывает разный. Пророчат, к примеру, дефицит изделия, наименование которого привыкли слышать футбольные судьи, не поставившие пенальти. Да и коварный вирус лютует и, возможно, придется «читать книги» на расстоянии двух метров друг от друга, с головы до ног облачившись в то, что совсем еще недавно было нужно для предотвращения последствий излишней любви к чтению»,- попросил он. Дама, не долетевшая до Средиземного моря, пообещала. Действительно, а кому сейчас легко?!