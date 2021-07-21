Странам ОПЕК+ удалось договориться об увеличении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа. К концу 2021 года она должна вырасти на 2 млн. барр. Это позволит избежать дефицита на фоне роста спроса, считают в организации.

На этом фоне темпы падения мировых цен на нефть продолжают ускоряться. Цена барреля нефти марки «Brent», подешевев на 0,15 доллара, составила 69,19 доллара, на нью-йоркской бирже NYMEX («New York Merchantile Exchange») цена барреля нефти марки «Лайт», подорожав на 1 доллар, составила 67,42 долларов. Снижение цен обусловлено решением альянса ОПЕК + о добыче и распространением новой волны коронавирусной инфекции, уверен депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов:

«Нефтяной альянс намерен увеличить добычу на 400 000 баррелей в месяц в следующем месяце, чтобы к концу 2022 года выйти на уровень добычи в предпандемический период. Само собой разумеется, ожидания роста нефтедобычи не могли не затронуть цены. Помимо прочего, несмотря на то, что количество вакцинированных людей в мире растет, в ряде стран усилилась циркуляция нового штамма Delta, который приводит к новым всплескам пандемии. Штамм Delta уже оказывает негативное влияние на экономику развитых стран, в том числе США. Так, днем ранее американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 725,81 (2,09 процента) пункта, поскольку из-за вируса понизилась стоимость акций международных авиакомпаний».

Прошлая неделя отметилась резким приростом числа заражений в мире. По сравнению с предыдущей, количество заразившихся увеличилось на 65% в Германии, 50% в США, 42% в Великобритании, 80% в Испании, в 2,16 раза во Франции и в 2,1 раза в Италии. В мировых масштабах печальный показатель возрос аж на 16%. И происходит это, судя по всему, «благодаря» штамму Delta, считает экономист:

«В ряде стран уже призвали к «самоизоляции», а значит и потребность в энергоносителях будет падать. На таком фоне ожидание роста добычи, то есть предложения, и уменьшение спроса усилило волатильность на рынке нефти. В свете всего этого устранение зависимости от доходов с экспорта энергоресурсов следует вывести в приоритет для нефтяных стран. Хотя текущие котировки нефти приемлемы, складывающаяся ситуация, в особенности же последние события не внушают оптимизма на энергетическом рынке. В любом случае, устранение нефтяной зависимости и диверсификация экономики нефтяных стран остается единственным альтернативным способом подстраховаться от новых «потрясений».

Почти три недели страны-участницы сделки ОПЕК+ вели ожесточенные споры относительно увеличения добычи нефти с августа этого года. Саудовская Аравия желала медленного повышения квот, тогда как Объединенные Арабские Эмираты настаивали на росте добычи. Такое противостояние поставило всю сделку под угрозу — эксперты высказывали опасения о ее развале, о возможном начале ценовой войны и снижении стоимости нефти до минимума. В минувшее воскресенье странам удалось достичь консенсуса — после нескольких безуспешных встреч картелю удалось согласовать параметры соглашения. Страны ОПЕК+ увеличивают добычу в расчете на сокращение дефицита нефти на рынке. Международное энергетическое агентство в июле пересмотрело в сторону повышения свой июньский прогноз по росту спроса на нефть и теперь ждет, что спрос вырастет на 5,4 млн. баррелей в сутки, до 96,4 млн. баррелей.

Сценарий постепенного увеличения добычи нефти, на котором сошлись все участники картеля, для России, Казахстана и Азербайджана является самым оптимальным, однако нужно быть готовыми к любым сценариям, сообщил СМИ ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Если будет ценовая война, то надо быть готовыми быстро вернуть все свое производство, что, кстати, может не так уж и быстро произойти. Именно поэтому нам выгодно постепенное восстановление добычи», — заметил он.

При этом текущий сценарий не самый тяжелый для рынка, поскольку странам – участницам нефтяного картеля удалось договориться. В случае же отсутствия компромисса, по словам эксперта, последовало бы падение цен на нефть, которое однозначно привело бы к девальвации рубля, азербайджанского маната и казахстанского тенге, тогда как нынешние цены выгодны нашим странам.