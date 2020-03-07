Коронавирусом в мире заразились 100 тысяч человек

В разных странах мира коронавирусом заразились более 102 тыс. человек. Умерли от инфекции почти 3500, более 57 тыс. выздоровели, свидетельствуют официальные данные. 

Как пишет South China Morning Post, больше всего погибших и выписанных — жители Китая. Однако власти КНР заявляют, что эпидемия пошла на спад. По данным комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки 1678 человек были выписаны, а 4873 человека освобождены из карантина.

На втором месте по числу жертв после КНР — Италия (погибли 197 человек). В этой стране стремительно растета число зараженных — почти 5 тыс.

| 2020-03-07T11:11:11+00:00 7 марта 2020, 12:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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