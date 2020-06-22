Коронавирус – лакмусовая бумажка: мы давно проиграли системы образования и здравоохранения

В борьбе с коронавирусом Азербайджан испробовал разную методологию и тактику для минимизации распространения вируса. Но как показывает динамика роста заболеваемости, все принятые до сих пор меры оказались неэффективными. Признал это и Оперативный штаб при Кабинете министров.

Инфицированность за последние два дня прошла отметку 400 за сутки — были цифры 438, 471, а вчера уже выявлен 491 зараженный. Властям пришлось признать ошибку с двухдневными локдаунами и вернуться к старой модели «жесткого карантина» и СМС-выходов из дома. Словом, правительство поторопилось выйти из «жесткого карантина», результат — налицо. Да, до 15 мая прирост больных оставался в пределах двузначных цифр, но ведь уже 15 мая он впервые перевалил за сотню – был зарегистрирован 101 инфицированный. И, несмотря на это, с 18 мая, когда число инфицированных достигло уже 113, было принято решение смягчить некоторые ограничения в рамках специального карантинного режима. В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе была отменена система получения разрешений на выход из дома по SMS, по регистрации на портале icaze.e-gov.az, служебному удостоверению и справке с места работы. Снят запрет на выход из дома людей старше 65 лет, возобновлено оказание услуг в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания, возобновили работу музеи и выставочные залы. Ну, соответственно, в полную силу стал работать и общественный транспорт.

Понятно, что главной мотивацией правительства при принятии решения об ослаблении режима карантина была экономическая сторона вопроса — власти не могли долго держать людей «взаперти» и нести убытки и огромные траты. Коронавирус коронавирусом, а экономика диктует свои условия, и тут уже ничего не поделаешь. Либо спасаешь людей от вируса, либо от голода. Сложный выбор, но можно было найти необходимую конфигурацию, однако ни экономический блок, ни Оперштаб по борьбе с коронавирусом не сумели ее найти. Результат — экономика не спасена, а заражаемость высокая, то есть ни той, ни другой цели правительство не достигло.

Не будем сейчас говорить про экономику, ведь на сегодня проблема лежит совсем в иной плоскости. За все, что происходит в стране, отвечает правительство вместе со всеми своими институтами. Поговорим о системе здравоохранения Азербайджана. Она после распада Советского Союза была полностью разрушена, однако за все годы независимости так и не получила нового дыхания. Практически большинство действующих районных больниц построены еще в советское время. Естественно, периодически в них производятся ремонтные работы, а где-то строятся даже новые корпуса, и в некоторых регионах введены в строй диагностические центры, оснащенные современным оборудованием. Но ведь этой медицинской техникой еще надо уметь управлять, а потом еще использовать полученную информацию для постановки верного диагноза и выбора правильного лечения. А с этим в нашей медицине действительно большая проблема, иначе за лечением наши больные не отправлялись бы за пределы страны.

Согласимся, за все годы независимости нам так и не удалось организовать нормальную систему здравоохранения и страховую медицину, каковую уже давно ввели многие наши соседи. Не надо далеко идти. Примером может послужить Грузия, которая давно перешла на страховую медицину и вывела здравоохранение на качественно иной уровень. У нас же долгое время официально медицина была «бесплатной», ну и качество ее было соответственное — ниже среднего. С переходом к рыночной экономике стали появляться частные клиники, которые хотя и были дороже государственных, но качество их не сильно отличалось от них. И откуда же было взяться этому качеству, если и там, и там работали одни и те же специалисты, ведь редко какой врач уходил полностью в частную клинику. А грамотный специалист, он и в государственной клинике — профессионал. О регионах мы даже говорить не станем, так как не во всех районах есть хорошие клиники, а квалифицированные врачи – тем более.

В итоге население страны в большинстве своем для обследования и лечения направлялось в Иран, Турцию, Россию, Израиль, в страны ЕС, и даже в Грузию. Сейчас же границы закрыты, и правительство осталось лицом к лицу с коронавирусом и безнадежно проигрывает ему. Больничных коек уже не хватает, специалистов тоже. Ситуация плачевная. Построить-то больницы при наличии денег на быструю руку еще можно, но как быть со специалистами? Даже Оперштаб уже признает, что ищет врачей для работы в этих клиниках.

Фундаментальные причины этого провала на фронте борьбы с коронавирусом лежат в плоскости системы здравоохранения и образования. Обе сферы на поверку оказались нужны лишь в контексте бюджетных распределений, которые по отработанным механизмам красиво распиливались между этими ведомствами. Хотя оба ведомства отвечают за здоровье и будущее нации и являются стратегическими направлениями. Без сильной системы образования и здравоохранения национальная безопасность любой страны находится в опасности. А коронавирус стал лакмусовой бумажкой нашего здравоохранения. Тест на прочность оно не выдержало. Отвечающие за медицинское образование и охрану здоровья структуры все эти годы соревновались за то, кто больше коррумпирован. В итоге в стране штамповали недоврачей (это касается и других специальностей), которых потом даже на работу принимали не за бесплатно. Студенты же, которые реально учились, а потом еще получали образование в Турции, России и в странах Запада, получив достойное предложение, там и оставались работать, ведь хороший врач вне зависимости от его национальной принадлежности, цвета кожи или религии нужен всегда и везде, но только не в Азербайджане. Чего стоит официальная зарплата наших врачей? Не грешно при такой зарплате брать взятки. Даже тот факт, что президент поднял в 3-5 раз оклады врачам, которые лечат коронавирусных больных, говорит о том, что их зарплата ничтожно низкая.

Учитывая все эти нюансы, обвинять Оперштаб и TƏBİB не совсем справедливо, они ведь пользуются тем ресурсом, который имеют. Конечно, они выполняли свою работу не безупречно, поэтому выступать в роли их защитника не будем. Они ведь могли более эффективно использовать свои ресурсы, а не принимать торопливых и хаотичных решений. Но признаем, не они довели нашу систему здравоохранения до такого состояния. Как говорил один прусский офицер и военный писатель: «Стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами». Мы давно проиграли свое образование и здравоохранение, так о чем сегодня речь?