Королева Камилла положила конец многолетней традиции королевы Елизаветы II. Фрейлины всегда играли ключевую роль для королевы Елизаветы II, но теперь все изменится.

Фрейлины совмещали в себе несколько ролей, они сопровождали еще юных принцесс Елизавету и Маргарет на различных приемах и в зарубежных поездках, а также были помощницами и секретарями королевских особ в одном лице.

Но теперь, как сообщает Daily Mail, должность фрейлины была отменена в Букингемском дворце, положив конец многовековой традиции. Теперь фрейлин заменят шесть помощников, которые будут именоваться «Спутниками королевы».

Дворец назвал их имена: Сароа Тротон, Джейн фон Вестенхольц, Фиона, маркиза Лэнсдаун, леди Кэтрин Брук и баронесса Карлин Чизхолм. Шестой помощницей стала близкая подруга Камиллы — леди Сара Кесвик, чей муж, сэр Чипс Кесвик, ушел с поста председателя футбольного клуба «Арсенал» в 2020 году.

Источник во Дворце сказал, что они будут получать номинальную плату для покрытия своих расходов почти так же, как фрейлины.

«Королева-консорт не хотела и не нуждалась во фрейлинах, а спутники королевы будут играть другую роль. Они здесь, чтобы предоставить Ее Величеству поддержку и компанию. В конце очень напряженного дня приятно иметь рядом с собой давнего друга», — говорит королевский источник The Sunday Times.

Все женщины входят в ближайшее окружение короля и королевы и считаются одними из самых верных друзей монархов. Представитель дворца добавил, что бывшие фрейлины продолжат помогать Его Величеству королю Чарльзу III в проведении официальных мероприятий в Букингемском дворце.