Конспирология без границ

«Стремительными темпами в вопросе карабахского урегулирования меняются ключевые подходы и приоритеты армянской стороны, все более наглядно оголяя замысел, созревший в апреле 2018 года». С таким «разоблачающим» тезисом выступила ереванская газета «Голос Армении» в материале о последних контактах в Мюнхене премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Речь идет именно о подходах официального Еревана, эволюция которых – точнее, девальвация – практически ежедневно находит свое подтверждение то в интервью двух главных переговорщиков от Армении (главы правительства и МИД), то в их же заявлениях, то в документах по итогам очередной встречи в рамках Минской группы. Смена риторики и формулировок официальных представителей министерства, сбивчивые и неубедительные корректировки, постоянные вынужденные опровержения реалий и фактов, как и неудачные попытки ведомства выдать черное за белое, в полной мере выявляют не просто неутешительную, но и угрожающую для армянского народа картину», с тревогой предупреждает армянского читателя газета.

Нет, понятно, что оппоненты Пашиняна готовы на все, чтобы дискредитировать его, и очевидно эта публикация «Голоса Армении» служит именно такой цели, но все же и в обвинениях не нужно терять чувство реальности.

Газета уверяет, что мюнхенская встреча Алиева и Пашиняна стала еще одним наглядным и более чем убедительным подтверждением угроз, ждущих армянский народ.

А далее следует описание «ужасающей и опаснейшей для государства политической, правовой и интеллектуальной наготы и убожества Пашиняна». В результате главный итог устроенного европейцами «миротворческого» шоу можно охарактеризовать так: Пашинян «выглядел просто жалким и беспомощным подобием главы государства».

Далее сообщается, что Пашинян на следующий же день после встречи обнародовал «мюнхенские принципы», которые, надо полагать, являются официальной позицией властей Армении в ходе переговорного процесса. После чего раздается главное обвинение – «отдадим должное Пашиняну: он честно, не скрывая и не таясь, преподносит обществу то, чего, по сути дела, добивается его правительство на переговорах. И доказывает, что правы были те, кто с первого же дня считал, что главной целью его привода к власти в Армении было решение вопроса Карабаха в интересах Азербайджана и Турции, а также стоящих за ними нефтяных корпораций. То, что не удалось Тер-Петросяну в 90-х, возложено ныне на Никола Пашиняна. Именно об этом в первую очередь красноречиво свидетельствуют его «мюнхенские принципы».

Это, конечно, уже просто зашкаливающая конспирология.

Аргументы «Голоса Армении» тоже хороши. Они приводятся газетой буквально попунктно:

В записи Пашиняна ни разу не называется Республика Арцах или Нагорно-Карабахская Республика. В записи Пашиняна ни разу не используется слово «государство» в отношении Арцаха. В записи Пашиняна ни слова нет о праве на самоопределение. В записи Пашиняна ни слова нет о необходимости международного признания независимости Республики Арцах. В записи Пашиняна ни разу не использовано выражение «власти Республики Арцах». В записи Пашиняна ни разу не отмечена необходимость решения вопроса статуса Арцаха как первоочередного и важнейшего для армянской стороны. В записи Пашиняна ни разу не упомянут важнейший для армянской стороны постулат: Арцах ни при каких обстоятельствах не может быть в составе Азербайджана. В записи Пашиняна отсутствует даже намек на государственную политику армянофобии и геноцида, которую проводит Азербайджан на протяжении 32 последних лет. В записи Пашиняна нет ни слова об армянских беженцах и их правах. Запись Пашиняна свидетельствует о его правовой безграмотности в вопросе обретения Арцахом государственной независимости. Зато в записи Пашиняна дважды использовано слово «революция», а суть этих «микро- и мини-революций» сводится фактически к поэтапному решению вопроса. Зато в записи Пашиняна вновь приводится абсурднейший тезис о том, что «решение вопроса должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха, народа Азербайджана».

На основании вот этих замечаний, которые в общем-то сводятся к тому, что Пашинян был просто не очень внимателен в пунктуации и в формулировках, делается вывод о том, что этот армянский политик стремится, согласно выражению газеты, «ублажить аппетиты Турции, Азербайджана и нефтяных королей, но при этом остаться у власти».

В чем прав «Голос Армении», так это в замечании о сбивчивой и невнятной, неубедительной риторике Пашиняна, когда он берется рассуждать о том, чего именно хочет добиться на карабахском направлении. Возможно, что и ничего. Не исключено, что он просто не знает как прикрыть свое неумение и нежелание идти вперед по пути урегулирования.

Но делать на этом основании вывод о готовящемся им возвращении Карабаха – это уже чересчур. Нет, Азербайджан и Турция были бы весьма рады такому мирному и справедливому исходу конфликта, но всем понятно, в том числе и самому Пашиняну, что никто не позволит ему проделать такую операцию.