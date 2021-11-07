Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) выступил в субботу с призывом к администрации демократа Джо Байдена предоставить дополнительную военную помощь Украине, в том числе за счет поставок вооружений, из-за сообщений СМИ о якобы имеющем место наращивании военной активности России около границ с Украиной.

В своем заявлении Маккол призвал США и ЕС выразить «недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины». «Эта поддержка должна включать в себя дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия», — считает он. Кроме того, по словам республиканца, Вашингтоном должны быть предусмотрены «четко обозначенные и серьезные» меры в отношении России, которые будут применены «за дальнейшую интенсификацию агрессии».

Конгрессмен также призвал администрацию президента Джо Байдена отказаться от принятого ранее решения не вводить ряд санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2».