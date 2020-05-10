Компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в Калифорнии

Американская компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в городе Фримонт, штат Калифорния, несмотря на несогласие местных властей разрешить восстановить производство на фоне связанных с коронавирусом ограничений.

Производство на заводе во Фримонте было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением COVID-19. В четверг губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил предприятиям в некоторых частях штата с пятницы возобновить работу, однако санитарные власти округа Аламида, где расположен Фримонт, запретили компании возобновлять работу. Глава Tesla Илон Маск в субботу сообщил, что компания подает иск против округа Аламида и переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас и Неваду.