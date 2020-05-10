Компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в Калифорнии

Американская компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в городе Фримонт, штат Калифорния, несмотря на несогласие местных властей разрешить восстановить производство на фоне связанных с коронавирусом ограничений.
Производство на заводе во Фримонте было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением COVID-19. В четверг губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил предприятиям в некоторых частях штата с пятницы возобновить работу, однако санитарные власти округа Аламида, где расположен Фримонт, запретили компании возобновлять работу. Глава Tesla Илон Маск в субботу сообщил, что компания подает иск против округа Аламида и переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас и Неваду.
«Учитывая недавние рекомендации губернатора (Калифорнии — ред.), которые подтверждаются наукой и достоверными медицинскими данными, и то, что производство транспортных средств отнесено властями штатов и федеральным правительством к важнейшей инфраструктуре, а также наш надежный план по обеспечению безопасности, Tesla начала процесс возобновления деятельности», — говорится в заявлении на сайте компании.(РИА Новости)
| 2020-05-10T11:28:04+00:00 10 мая 2020, 12:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss