Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский был отстранен от оперативного командования российскими войсками в Украине. Об этом сообщает британская разведка, называя отстранение Теплинского еще одним признаком раскола в Минобороны.

Теплинский, у которого репутация способного и прагматичного командира, отвечал за относительно успешный отвод войск от Херсона на левый берег Днепра в ноябре 2022 года.

Остается неясным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве главы ВДВ — о его возможной отставке писали российские «военкоры» в телеграм-каналах. По информации корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, накануне Теплинский находился в отпуске и отдавал приказы по телефону. Есть вероятность того, что его увольнению способствовали споры по поводу задач, которые были даны ВДВ: десантников часто использовали для удержания позиций, что традиционно отводилось мотопехоте.

Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшем руководстве российской армии, уверены в Лондоне. Там считают, что глава Генштаба Валерий Герасимов, который теперь стал командующим объединенной группировкой войск в Украине, пытается навязать остальным личный авторитет.

Герасимов приступил к командованию ВС РФ в Украине в середине января. Он сменил на этой должности Сергея Суровикина, который был понижен до его заместителя спустя три месяца после назначения. Сразу после его назначения в войска поступили запреты на использование мобильных, планшетов и личных автомобилей, а также на ношение бород. (moscowtimes.ru)