Команда Трампа попросила Верховный суд США пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

Адвокаты действующего американского президента Дональда Трампа просят Верховный суд США отменить изменения, внесенные ранее в законы о голосовании в штате Пенсильвания, что может привести к пересмотру в нем итогов выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте избирательного штаба республиканца.

Рудольф Джулиани, юристы Трампа добиваются отмены нескольких решений Верховного суда штата Пенсильвания, которые были приняты им по итогам разбирательств. Как следует из заявления, в свете постановлений «были нелегально внесены изменения в законы о голосовании в Пенсильвании непосредственно перед президентскими выборами 2020 года и после них».

Джулиани полагает, что Верховный суд США должен рассмотреть это дело, поскольку оно имеет «общенациональное значение». По версии адвоката, «есть высокая вероятность того, что Верховный суд штата [Пенсильвания] нарушил конституцию страны». (ТАСС)